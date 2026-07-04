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Общество

Жителям Подмосковья напомнили о возможности проверить здоровье в парках

В парках Подмосковья пройдет акция «Проверь свое здоровье»
Министерство здравоохранения Московской области

В парках Московской области 4 и 5 июля пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке», в рамках которой желающие смогут пройти бесплатный профилактический осмотр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Выездные бригады будут работать в 22 городских округах Московской области.

В ведомстве отметили, что свое здоровье смогут проверить все желающие старше 18 лет.

«Традиционно летом наши медицинские бригады работают по выходным в парках региона, такой формат диагностики пользуется популярностью у жителей. Ведь можно совместить прогулку на свежем воздухе с заботой о себе, пройти базовое обследование без посещения поликлиники», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Во время осмотра специалисты измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрию и другие исследования. При необходимости пациента направят в поликлинику для дополнительного обследования. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

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