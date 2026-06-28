В США трех человек не стало при тушении крупного лесного пожара

Три человека не выжили при тушении лесного пожара на границе двух штатов США

Три человека получили несовместимые с жизнью травмы во время тушения крупного лесного пожара на границе штатов Юта и Колорадо в США. Об этом в социальной сети X сообщила местная пожарная служба.

В заявлении уточняется, что людей не стало еще 27 июня.

Более того, пострадали еще два человека из команды огнеборцев. Им потребовалась госпитализация.

По данным телеканала ABC News, площадь лесного пожара на границе штатов Колорадо и Юта достигла 28 тыс. гектаров. К текущему моменту специалистам не удалось локализовать возгорание. На этом фоне губернатор Колорадо Джаред Полис объявил чрезвычайную ситуацию, для жителей небольших населенных пунктов в округе Меса выпустили предупреждение об эвакуации.

25 июня на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России установили режим чрезвычайной ситуации в лесной зоне. Решение было принято из-за осложнившейся пожарной обстановки, в том числе возгорания на землях заповедника «Верхне-Тазовский». Всего в тот момент в регионе насчитывалось 12 очагов возгорания, огонь распространился на площади 3 тыс. гектаров. К ликвидации пламени привлекли 221 специалиста.

Ранее в Забайкальском крае гроза спровоцировала крупный лесной пожар.