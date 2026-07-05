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Общество

В МИД заявили о пользе автомобильного моста между РФ и КНДР

Волосастов: новый мост между Приморьем и КНДР ускорит экономический рост
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Открытие автомобильного моста между Приморским краем и КНДР будет способствовать развитию торговли и экономическому росту обеих сторон. Об этом заявил и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов в интервью РИА Новости.

По его словам, Приморский край играет ключевую роль в экономическом сотрудничестве России и КНДР. В регионе уже создана рабочая группа по увеличению товарооборота с республикой, а также работают структуры, помогающие северокорейским предприятиям выходить на российский рынок.

Волосастов выразил уверенность, что новый логистический маршрут через автомобильный мост упростит торгово-экономические связи и усилит развитие региональных экономик.

30 апреля 2025 года российский премьер-министр Михаил Мишустин в режиме видеоконференцсвязи дал старт строительству автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае, который будет соединять Российскую Федерацию с КНДР.

Ожидается, что мост будет готов к лету 2026 года. Его протяженность составит примерно 850 метров. Из них 300 метров построит российская сторона. Кроме того, со стороны России возведут 2,4 километра подходов. На границе между странами сейчас функционирует лишь железнодорожный мост.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг реки Туманная является «вечной болью для китайцев».

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