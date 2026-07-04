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Общество

Массовые протесты против АдГ в Эрфурте собрали более 30 тысяч участников

DPA: свыше 30 тысяч человек протестовали против съезда АдГ в Эрфурте
Michael Probst/AP

Более 30 тысяч человек приняли участие в митингах, демонстрациях и сидячих забастовках против проведения федерального двухдневного съезда партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Эрфурте. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на полицию.

У выставочного центра, где проходит двухдневный съезд, собрались около 15 тыс. человек. Акции поддержали ряд политических партий, профсоюзы и общественные организации.

Во время протестов произошли столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ против наиболее агрессивных участников. Также зафиксированы нападения на журналистов, один из представителей СМИ был госпитализирован.

Из-за блокировки дорог делегатов АдГ утром доставили к месту проведения съезда на автобусах в сопровождении полиции. В ходе съезда делегаты переизбрали Тино Хрупаллу и Алис Вайдель сопредседателями партии.

До этого политиков из АдГ предупредили о возможном покушении на съезде в Эрфурте. Как писал Bild, на участников мероприятия могут напасть левые радикалы.

Ранее стало известно, как разделена Германия в отношении России.

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