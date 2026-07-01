В Германии может произойти покушение на политиков партии АдГ

Bild: политиков АдГ могут атаковать на съезде в Эрфурте с крыш домов

На политиков партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) могут совершить покушение на съезде в Эрфурте. Об этом пишет издание Bild.

Как пишут авторы публикации, на политиков могут напасть левые радикалы.

«Полиция и служба защиты госстроя <...> опасаются нападений на политиков партии <...> с крыш домов», — говорится в с материале.

Отмечается, что экстремисты называют предстоящий съезд партии «днем X» и ведут подготовку к «крупнейшей мобилизации в истории антифашистского движения». Немецкая полиция не исключает, что на помощь радикалам могут прибыть группы из Италии, Франции и Швейцарии.

1 июля сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила, что АдГ рассчитывает на то, что партии удастся возглавить национальное правительство по результатам следующих парламентских выборов в стране в 2029 году.

По словам Вайдель, «Альтернатива для Германии» может одержать победу в двух избирательных кампаниях в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, которые пройдут в сентябре, и там АдГ лидирует в опросах общественного мнениях. Вайдель отметила, что это будут важные этапы на пути к тому, чтобы кандидат от партии занял пост канцлера по итогам следующих выборов в 2029 году.

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