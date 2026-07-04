Тело мужчины достали из парижского канала после разрешения властей на купание

AFP: тело мужчины достали из канала в Париже, где французам разрешили купаться

На востоке Парижа, в канале Сен-Мартен, где недавно было разрешено купание из-за аномальной жары, обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на информацию, полученную от представителей полиции.

Отмечается, что решение разрешить горожанам купаться в канале было принято властями французской столицы в середине июня в связи с установившейся жаркой погодой.

«Рано утром в субботу, 4 июля, в водной глади канала Сен-Мартен было найдено тело мужчины приблизительно тридцати лет», – цитирует агентство источник.

Прибывшие на место спасатели, извлекли тело из воды. Они констатировали, что, по предварительной оценке, оно находилось в канале уже несколько дней. При этом на нем не было найдено никаких документов, способных помочь в идентификации.

Агентство также отмечает, что в конце июня в этом же канале произошел другой трагический инцидент: мужчина утонул, купаясь в не предназначенном для этого месте.

Ранее в центре Санкт-Петербурга из реки достали человеческую голову.