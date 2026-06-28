Россиян предупредили о риске увольнения из-за отдыха во время «больничного»

Довольно часто встречаются ситуации, когда сотрудник берет больничный, а на самом деле уезжает в отпуск. В случае подтверждения факта обмана это может привести к серьезным последствиям для работника: увольнение, возврат пособия и даже уголовное дело. Об этом «Газете.Ru» рассказала Макка Салигова, адвокат адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП.

Адвокат напомнила, что больничный — это документ, удостоверяющий именно нетрудоспособность. Он не дает право на внеплановый отпуск для здоровых работников. Если сотрудник использует больничный для отпуска, его отсутствие на рабочем месте является прогулом. Это первый и главный риск для работника.

«Если сотрудник отсутствовал более 4 часов подряд без уважительной причины, это является прогулом. За это работодатель вправе уволить его по ст. 81 Трудового кодекса РФ. Если сотрудник скрывает от работодателя обстоятельства открытия листка нетрудоспособности (например, что он здоров и уехал отдыхать), суд может расценить это как злоупотребление правом со стороны работника и отказать ему в восстановлении на работе», — объяснила она.

В свою очередь работодатель может проверить лист нетрудоспособности, направив запрос в фонд социального страхования либо в медицинское учреждение.

Фонд социального страхования вправе отказать в выплате пособия, если выяснит, что нетрудоспособность была фиктивной. А если выплата уже произведена, работодатель может требовать возврат денег либо удержать их с зарплаты (до 20% от суммы).

Макка Салигова обращает внимание на то, что, если выяснится, что работник подделал листок нетрудоспособности, — это уже является основанием для привлечения работника к уголовной ответственности по таким статьям, как ст. 327, ст. 159, ст. 159.2 УК РФ.

«Важно не путать больничный, оформленный недобросовестным сотрудником для прикрытия отдыха, и больничный, который был открыт для реального лечения в другом регионе России или за рубежом», — обращает внимание адвокат Салигова.

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