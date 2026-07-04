МВД Башкирии: младенца не находили в траве, его забрала у пьяной матери знакомая

В МВД Башкирии опровергли информацию о том, что школьница обнаружила пятимесячную девочку в траве, передает местный телеканал UTV.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась знакомая 19-летней матери ребенка. Она заявила, что забрала его к себе, потому что подруга была в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД добавили, что в отношении матери ребенка был составлен административный материал за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

До этого стало известно, что во дворе дома по улице Островского в башкирском Салавате 15-летняя школьница нашла пятимесячную девочку, лежавшую в траве, родителей рядом не было. Подросток якобы обнаружила младенца и, не зная, что делать, принесла его домой к подруге. На место вызвали скорую помощь и полицию, ребенка госпитализировали, правоохранители начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянка, оставившая младенца в коляске на солнце, объяснила случившееся.