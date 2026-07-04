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Общество

Учился в церковной школе: появились подробности о подозреваемом в убийстве девочки

78.ru: подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти был судим за разбой
МВД России

Знакомый задержанного по подозрению в убийстве 12-летней школьницы в СНТ под Тосно рассказал подробности о личности подозреваемого в преступлении. Об этом сообщает 78.ru.

По словам бывшего приятеля задержанного, они познакомились в церковной школе в начале нулевых. Мужчины вместе посещали храм Вознесения Господня в Колпино, потом и пути разошлись. Подозреваемый в убийстве девочки был судим за разбой, после неудач в бизнесе он с муляжом пистолета грабил магазины. После отбытия наказания Федор М. открыл строительную фирму и занимался ремонтов домов и квартир.

Также известно, что он был одним из активистов СНТ «Захожье» и входил в состав правления товарищества. Мужчину задержали 4 июля при попытке уехать с Гатчинского вокзала. На допросе он признал свою вину и заявил, что в нем «что-то щелкнуло», когда он увидел девочку, идущую по дороге. 12-летняя школьница пропала 2 июля, она отправилась в лес за грибами и домой не вернулась. В ходе поисков тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девочки в Ленобласти.

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