Задержанный за убийство школьницы в Ленобласти оказался активистом СНТ «Захожье»

Задержаный по подозрению в убийстве 12-летней девочки, занимался общественной деятельностью и был на хорошем счету у соседей по СНТ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

42-летний Федор М. занимался благоустройством территории СНТ, входил в состав правления товарищества. По словам его жены, в день убийства супруг пришел домой вечером, женщина призналась, что в семье были измены.

«Я не понимаю, как себя вести.Он будет сидеть, отсиживаться, а со мной неизвестно что. Меня подожгут, меня тут будут гнобить, палкой бить. А мне работать, мне жить», — рассказала женщина 78.ru.

Подозреваемого в убийстве школьницы задержали 4 июля при попытке уехать с Гатчинского вокзала. На допросе он признал свою вину и заявил, что в нем «что-то щелкнуло», когда он увидел девочку, идущую по дороге. 12-летняя школьница пропала в СНТ «Захожье», девочка отправилась в лес за грибами и домой не вернулась. В ходе поисков тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девочки в Ленобласти.