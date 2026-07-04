Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Задержанный за убийство школьницы в Ленобласти оказался активистом СНТ «Захожье»

РЕН ТВ: подозреваемый в убийстве 12-летней девочки был на хорошем счету у соседей
МВД России

Задержаный по подозрению в убийстве 12-летней девочки, занимался общественной деятельностью и был на хорошем счету у соседей по СНТ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

42-летний Федор М. занимался благоустройством территории СНТ, входил в состав правления товарищества. По словам его жены, в день убийства супруг пришел домой вечером, женщина призналась, что в семье были измены.

«Я не понимаю, как себя вести.Он будет сидеть, отсиживаться, а со мной неизвестно что. Меня подожгут, меня тут будут гнобить, палкой бить. А мне работать, мне жить», — рассказала женщина 78.ru.

Подозреваемого в убийстве школьницы задержали 4 июля при попытке уехать с Гатчинского вокзала. На допросе он признал свою вину и заявил, что в нем «что-то щелкнуло», когда он увидел девочку, идущую по дороге. 12-летняя школьница пропала в СНТ «Захожье», девочка отправилась в лес за грибами и домой не вернулась. В ходе поисков тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девочки в Ленобласти.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!