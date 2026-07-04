Ученые связали сидячий образ жизни с риском возникновения рака

Британские ученые пришли к выводу, что продолжительное нахождение в сидячем положении без пауз способно повышать вероятность развития раковых заболеваний и преждевременного летательного исхода. Соответствующее исследование, охватившее данные свыше 91 тысячи добровольцев, опубликовано в издании PLOS Medicine.

В рамках работы специалисты изучили показатели участников биобанка UK Biobank, которые на протяжении недели использовали трекеры активности. Средний период последующего наблюдения за их состоянием составил 12,4 года. Анализ показал, что каждый лишний час непрерывного сидения (длительностью от получаса) коррелирует с ростом риска летального исхода от онкологии на 9%. Помимо этого, подобный образ жизни был сопряжен с повышенной вероятностью возникновения злокачественных новообразований в пищеводе, печени, почках, поджелудочной железе, толстой кишке, молочной железе, яичниках и щитовидной железе.

В противовес этому, практика регулярных перерывов для движения давала обратный эффект. Замена всего одного часа длительного сидения на физическую активность низкой интенсивности снижала риск кончины от рака на 12%. При этом речь не идет о полноценных тренировках: достаточно коротких прогулок, периодического вставания с места или других несложных действий.

Авторы работы отмечают, что исследование не подтверждает строгой причинно-следственной связи, однако полученные данные свидетельствуют: для сохранения здоровья имеет значение не только общая продолжительность времени, проведенного в сидячем положении, но и частота, с которой человек делает паузы и двигается.

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