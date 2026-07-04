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В Истре пройдет музыкальный фестиваль

Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в Истре
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

В Государственном историко-художественном Музее «Новый Иерусалим» в Истре с 8 по 12 июля пройдет IX Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей», сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

В 2026 году фестиваль посвящен 120-летию со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.​

«Каждый фестиваль, проходящий в Подмосковье, отличает своя ни с чем не сравнимая атмосфера. «Лето. Музыка. Музей» — это событие, которое зрители ценят за единство классической музыки в превосходном исполнении, изобразительного искусства и потрясающего вида, который открывает просторы Русской Палестины», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В фестивале примут участие Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, резидент фестиваля с момента его основания, а также Российский национальный оркестр, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, дирижеры Дмитрий Юровский, Федор Безносиков, Филипп Чижевский и виолончелист Александр Рудин.

Также лауреаты международных конкурсов Ольга Волкова и Елена Таросян, пианисты — лауреат XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского Станислав Корчагин и заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Абисал Гергиев дебютируют на фестивале.

Кроме того, перед началом концертов для зрителей пройдут беседы, посвященные Дмитрию Шостаковичу.

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