В Брянске при поддержке «Единой России» открылся новый кампус филиала Сеченовского университета

В Брянске по народной программе «Единой России» обновили кампус филиала первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, сообщает пресс-служба партии.

Все по народной программе партии в России отремонтировали 80,5 тыс. зданий, включая 2200 поликлиник. Также, как сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, по народной программе партии было закуплено более 13 тыс. машин скорой помощи.

««Цифры говорят сами за себя. Это Народная программа, это работа с бюджетом, это работа всего нашего депутатского корпуса по контролю качества объектов. Мы всегда помним о том, что здоровье людей — самое главное», — сказал он.

Всего в капитальный ремонт кампуса было вложено более 600 млн рублей из регионального бюджета.

В вузе готовят студентов по четырем специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». На первый курс поступили около 200 человек.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в кампусе создана вся необходимая инфраструктура для обучения студентов.

«Я бы хотел поблагодарить депутатов Государственной Думы и представителей партии «Единая Россия». Они проголосовали единогласно за принятие закона о наставничестве, который сегодня позволяет врачу по завершению теоретического обучения, приходя в практику, иметь старшего товарища, наставника, который позволит пройти этот путь становления врачом качественно», — сказал он.

Также в Брянске по народной программе партии открылась современная поликлиника, в которой смогут работать около 100 врачей и 230 медицинских работников.