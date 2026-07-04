В Токмаке выросло число пострадавших при ударе ВСУ по рынку

Минздрав Запорожской области: 21 человек пострадал при атаке ВСУ на Токмак

Количество пострадавших в результате атаки украинских войск на городской рынок в Токмаке увеличилось до 21 человека. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство здравоохранения Запорожской области.

В ведомстве рассказали, что четыре человека находятся в стабильно тяжелом состоянии. Один пострадавший был помещен в реанимацию, но врачи зафиксировали положительную динамику и перевели его в отделение.

«13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что раненым медицинская помощь оказывается в полном объеме. Местные врачи проводят телемедицинские консультации с представителями Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.

Городской рынок в Токмаке был атакован 3 июля. Изначально сообщалось о 18 пострадавших. Еще пять человек спасти не удалось. На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. В оперативных службах утверждают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары с помощью беспилотников типа Baton. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее атаку ВСУ на рынок в Токмаке назвали «гнусным военным преступлением».