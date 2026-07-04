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Общество

Иноагент Ирина Шумилова объявлена в розыск

Активистка-иноагент Ирина Шумилова объявлена в розыск в России
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В России объявлена в розыск активистка-иноагент из Костромы Ирина Шумилова (признана в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Шумилова Ирина Вадимовна... Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ведомственной базе.

По какой статье разыскивается Шумилова — не указано.

17 июня журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По словам представителя правоохранительных органов, мужчина проходит «в рамках расследования уголовного дела в отношении беглого журналиста, скрывающегося от российского правосудия за границей». Он отметил, что Бабченко инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах). Журналист уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Ранее литературный критик Галина Юзефович (признана в РФ иностранным агентом) объявлена иноагентом.

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