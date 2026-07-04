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Общество

В Перми вынужденно сел пассажирский самолет компании «Победа»

Летевший из Москвы в Киров самолет вынужденно сел в Перми из-за неисправности
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Самолет, направлявшийся из Москвы в Киров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми. Об этом в Telegram-канале сообщила Уральская транспортная прокуратура.

В заявлении уточняется, что лайнер компании «Победа» приземлился в 11:00 по местному времени (9:00 мск).

«Причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме. Пермская транспортная прокуратура на фоне случившегося взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, ожидающих продолжения полета.

4 июля в Тюмени незапланированно сел самолет, следовавший из Москвы в турецкий город Анталью. По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, причиной стало закрытие воздушного пространства в Екатеринбурге и Оренбурге. Пассажиры после посадки не выходили из самолета, никаких жалоб от них не поступало. Лайнер пробыл в тюменском аэропорту один час 44 минуты, после чего возобновил полет.

Ранее в самолете, следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву, треснуло лобовое стекло.

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