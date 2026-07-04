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В Тюмени незапланированно сел самолет, следовавший из Москвы в Анталью

Направлявшийся из Москвы в Анталью самолет сел в Тюмени из-за закрытия неба
Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Анталью, совершил незапланированную посадку в аэропорту Тюмени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«Воздушное судно село из-за закрытия воздушного пространства в Оренбурге и Екатеринбурге», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что пассажиры после посадки не выходили из самолета. Никаких жалоб от людей не поступало. Лайнер сел в тюменском аэропорту в 7:42 и возобновил полет через один час 44 минуты.

Город Екатеринбург является административным центром Свердловской области. 4 июля в регионе дважды объявляли ракетную опасность.

Ограничения на использование воздушного пространства вводят по разным причинам, включая атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны сбили 389 украинских дронов. Часть целей нейтрализовали в Псковской, Орловской, Ленинградской, Владимирской, Курской, Тульской, Смоленской, Белгородской, Липецкой, Новгородской, Рязанской, Калужской, Брянской, Тверской, Саратовской и Ростовской областях. Другие беспилотники были уничтожены в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Азовского, Черного морей.

Ранее петербургский аэропорт возобновил работу в штатном режиме после атаки БПЛА.

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