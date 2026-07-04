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Общество

Пулково возобновил обслуживание рейсов после атаки дронов на Петербург

Росавиация: в Пулково отменили ограничения на прием и отправку самолетов
Пресс-служба Пулково

Петербургский аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.

Аэропорт Пулково изменил режим работы рано утром 4 июля. Изначально авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с компетентными органами, но впоследствии прием и отправка самолетов были полностью приостановлены. Примерно в 8:50 мск петербургский аэропорт вновь начал обслуживать рейсы, согласуя процедуры с соответствующими органами.

Санкт-Петербург ночью и утром подвергся массированной атаке украинских дронов. Губернатор города Александр Беглов предупредил жителей о работе средств противовоздушной обороны и возможных перебоях мобильного интернета.

Как рассказал глава Ленинградской области Александр Дрозденко, над регионом сбили 67 беспилотников. В районе порта Высоцк было зафиксировано падение обломков. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево упал украинский дрон.

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