Адвокат раскрыл главный риск при съемке незнакомых людей на улице

Юрист Минов: для съемки человека на улице согласие обычно не требуется

Российское законодательство в большинстве случаев позволяет фотографировать и снимать на видео незнакомых людей в общественных местах, однако такое право имеет ряд ограничений. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя коллегии адвокатов «Адвокат Премиум» Дмитрий Минов.

По словам юриста, само по себе нахождение человека на улице, в парке, общественном транспорте, торговом центре или другом открытом для свободного посещения месте не делает фото- или видеосъемку незаконной. Вместе с тем это право не является безусловным и не должно нарушать конституционные права граждан, прежде всего право на неприкосновенность частной жизни.

Минов пояснил, что съемка недопустима в местах, где человек вправе рассчитывать на конфиденциальность, а также если она используется для преследования, унижения достоинства или иных противоправных целей.

Эксперт обратил внимание, что необходимо различать сам процесс съемки и дальнейшее использование изображения. Как правило, получать отдельное согласие на съемку человека в общественном месте не требуется. Однако публикация фотографий и видеозаписей регулируется статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, согласно которой использование изображения гражданина обычно допускается только с его согласия. Исключения предусмотрены, если изображение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах, человек не является основным объектом съемки либо позировал за вознаграждение.

Адвокат отметил, что нахождение в общественном месте не означает автоматического согласия на публикацию изображения в интернете или СМИ. Именно такие ситуации нередко становятся предметом судебных разбирательств.

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