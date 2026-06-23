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Общество

Юрист ответил, можно ли носить принты с нецензурной лексикой

Юрист Хаминский: принты с нецензурной лексикой на одежде могут расценить как хулиганство
Natallia Ramanouskaya/Shutterstock/FOTODOM

Ношение принтов с нецензурной лексикой на одежде не запрещено законом, однако при негативной реакции окружающих такие действия могут попасть под статью о мелком хулиганстве. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Прямого запрета на ношение одежды с нецензурными надписями или провокационными изображениями в российском законодательстве нет. Сам по себе принт на футболке не образует состав правонарушения. Однако в отдельных случаях содержание изображения или надписи может повлечь административную, а иногда и уголовную ответственность. Если демонстрация нецензурной лексики в общественном месте будет расценена как явное неуважение к обществу, сопровождаемое нарушением общественного порядка, действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ. На практике решающее значение имеют такие обстоятельства как место, поведение человека и реакция окружающих», — сказал он.

Юрист уточнил, что штраф может грозить и за изображение растений, содержащих наркотические вещества, а также эротические сюжеты.

«Отдельный риск связан с откровенными изображениями. Эротика сама по себе не запрещена, однако публичная демонстрация порнографических материалов может повлечь ответственность. Особое внимание следует уделять изображениям наркотиков и наркосодержащих растений. Если принт не просто изображает, а формирует положительное отношение к употреблению наркотиков, рекламирует или пропагандирует их, то возможна административная ответственность по ст. 6.13 КоАП РФ. Эта норма распространяется, в том числе, на пропаганду растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Для граждан предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей», — добавил он.

Ранее юрист раскрыл, что ждет мужчин за появление на публике с голым торсом в жару.

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