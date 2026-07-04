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Общество

Власти рассказали, можно ли ребенку гулять летом допоздна

ОП РФ: несовершеннолетние не могут находиться на улице после 22:00 одни
Shutterstock

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал РИА Новости, что несовершеннолетние не могут находиться на улице одни после 22:00 часов.

«Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» под ночным временем понимается период с 22 до 6 часов местного времени», — отметил Машаров.

Он уточнил, что данное требование вправе смягчать региональные власти. Так, к примеру, в Московской области детям и подросткам разрешено гулять одним до 23:00 часов.

Отмечается, что если ребенка в период действия комендантского часа задержат полицейские, то на его родителей или законных представителей составят протокол, который позднее отправят в комиссию по делам несовершеннолетних, а также привлекут к административной ответственности.

До этого юрист Мария Спиридонова пояснила, что в таких случаях родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей. Если нарушения повторятся и полицейские снова заметят ребенка одного ночью, штраф увеличится, а семью поставят на профилактический учет.

Ранее Бастрыкин заявил о росте подростковой преступности в России.

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