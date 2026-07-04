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Землетрясение произошло вблизи Курил

Сейсмолог Семенова: вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6
Uwe Anspach/Global Look Press

Подземные толчки магнитудой 4,6 произошли вблизи южных Курил. Об этом сообщил РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, землетрясение произошло в Тихом океане в 0:52 по московскому времени. Его эпицентр располагался в 142 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, а очаг залегал на глубине 64 километров.

Сейсмолог добавила, что землетрясение силой два балла было ощутимо в населенных пунктах Итурупа. Тревога возникновения цунами не объявлялась.

До этого у берегов в акватории Восточно-Китайского моря у островов японского архипелага Рюкю сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения находился в 176 км к западу от города Томигусуку на острове Окинава. Очаг находился на глубине 10 км.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,1 произошло у островов Кумэ и Мияко на крайнем юго-западе Японии. Сообщений об угрозе цунами не поступало. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в Японии после землетрясения закрыли более 100 школ.

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