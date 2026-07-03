В Анапе на заправках организовали дежурства полиции и казаков

На автозаправочных станциях Анапы начали дежурить сотрудники администрации, полиции, представители казачества, а также волонтеры из спортивных и общественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале.

По информации городских властей, дежурные помогают организовать движение автомобилей, следят за соблюдением порядка, предотвращают конфликтные ситуации и не допускают попыток заправки топлива в канистры. В мэрии отметили, что такие меры направлены на систематизацию и оптимизацию работы автозаправочных станций.

По данным администрации, ситуация на АЗС находится под постоянным контролем, что позволило упорядочить движение транспорта и сократить время ожидания.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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