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Общество

Россиянка избила соседа металлической трубой во время ссоры

В Ульяновской мужчина обвинил соседку в избиении металлической трубой
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновской области 45-летний мужчина обвинил 35-летнюю безработную соседку в избиении металлической трубой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Новоспасском районе. Предварительно, между соседями вспыхнула ссора на улице — в ходе конфликта женщина схватила металлическую трубу и нанесла оппоненту два удара в область спины.

Пострадавший после случившегося обратился за помощью в полицию, а также к медикам. Врачи оказали ему необходимую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. По факту случившегося проводится проверка, детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого мужчина впал в кому после того, как сосед по коммуналке в Петербурге избил его табуретом. Перед случившимся участники конфликта вместе выпивали.

Ранее двое мужчин избили сотрудника скорой помощи и пытались скрыться.

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