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Общество

Мужчина впал в кому после того, как сосед по коммуналке в Петербурге избил его табуретом

В Петербурге мужчина впал в кому после избиения табуретом в коммуналке
Shutterstock

В Петербурге мужчину избили табуретом в коммуналке, после этого он впал в кому. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 28 июня в коммунальной квартире на Курляндской улице. Предварительно установлено, что 35-летний работник склада выпивал с 57-летним соседом и в какой-то момент между ними возник конфликт. Хозяин жилища схватил табурет и жестоко избил гостя с помощью него.

После этого пострадавшего госпитализировали. Медики оценили его состояние как крайне тяжелое, он впал в кому. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Ранее в Нижневартовске подросток жестоко избил детей на детской площадке.

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