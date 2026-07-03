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Женщина зачала от заключенного из-за ошибки надзирателей

Британка родила от возлюбленного, отбывающего срок в тюрьме
mickeykwang/Shutterstock/FOTODOM

Женщина из Великобритании поделилась историей о том, как три года назад у нее родился ребенок от осуждённого. Об этом случае пишет издание The Sun.

Сара Уокер познакомилась с Кираном Сендаллом в 2020 году. Между ними начались отношения, которые продолжились даже после того, как в мае 2021 года мужчину заключили под стражу за вооруженное ограбление. Уокер продолжала поддерживать партнера и регулярно приезжала к нему на свидания.

Несмотря на то что в британских тюрьмах встречи, предполагающие интимную близость, запрещены, в мае 2022 года охрана разрешила Уокер и Сендаллу провести два часа наедине в отдельной комнате. Женщина полагает, что сотрудники учреждения ошиблись, и пара воспользовалась этой возможностью. Как утверждает Уокер, именно тогда она забеременела.

Позже надзиратели узнали о беременности, прослушивая их беседы с осужденным. Сендалла перевели в другую, более отдаленную тюрьму, однако визиты не прекратили.

«Нас не наказали, потому что это была их вина», — пояснила Уокер.

При этом администрация тюрьмы, где находился Сендалл, опровергла слова женщины. Там заявили, что во время того свидания за парой велось наблюдение, и за два часа охранники проверяли их около 17 раз.

Сейчас дочери Уокер, которую назвали Тианой, уже три года. По словам женщины, Сендалл — заботливый отец. Он регулярно читает ребенку сказки по телефону и переводит семье средства, заработанные в тюрьме. Уокер надеется, что после освобождения партнера они смогут вести обычную семейную жизнь: поженятся и откроют совместное дело.

Ранее японец притворился одиноким и зачал ребенка с женщиной.

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