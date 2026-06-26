Японец выплатит штраф за то, что притворился одиноким и зачал ребенка с женщиной

Японец заплатит $28 тысяч женщине, которой не сказал, что у него есть жена

Суд в Японии обязал женатого мужчину выплатить $28 тысяч женщине, с которой он почти два года состоял в отношениях, скрывая, что на самом деле не развелся, пишет Sora News.

Как установил Токийский окружной суд, мужчина познакомился с женщиной через общих знакомых и представился разведенным. Отношения быстро стали серьезными: пара вместе проходила лечение от бесплодия, после чего женщина забеременела. По словам истицы, спустя два месяца после начала романа мужчина заявил о намерении жениться и даже заполнил документы о регистрации брака.

Однако позже женщина начала подозревать неладное, когда свадьба постоянно откладывалась без объяснений причины. После разговора мужчина признался, что все это время оставался в официальном браке и воспитывал детей. После рождения ребенка японка вместе со своими родителями подала иск, требуя компенсацию за моральный ущерб.

Суд признал, что мужчина умышленно ввел партнершу в заблуждение относительно своего семейного положения. Согласно японскому гражданскому законодательству, подобный обман нарушает право человека самостоятельно принимать решения о личных и романтических отношениях, что может стать основанием для взыскания компенсации морального вреда.

В ходе разбирательства ответчик признал, что скрывал свой брак. При этом он утверждал, что в момент знакомства якобы собирался разводиться, а отношения продолжались потому, что он «не нашел подходящего момента» рассказать правду. Суд не принял эти доводы и постановил взыскать с мужчины $28 тысяч.

Ранее суд обязал жену принести публичные извинения мужу за разоблачение его измены.