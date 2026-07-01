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Общество

Суд арестовал обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС в Москве

ТАСС: одного из напавших на сотрудника ДПС в Москве арестовали
Кадр из видео/Telegram-канал «112»

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО одного из двух мужчин, напавших на сотрудника ДПС в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Суд <...> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черноусова Давида Артёмовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ, сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник возле Китай-города. Водитель, двигавшийся со скоростью 9–10 км/ч, сообщил, что об его машину ударилась девушка. Почти сразу ее друзья потребовали 10 тысяч рублей, пригрозив, что иначе пострадавшая напишет заявление, и тогда заплатить придется уже больше.

Мужчина не поддался на шантаж и позвонил в полицию. Прибывший инспектор попросил у девушки показать документы, но друзья москвички начали угрожать сотруднику. В сети появились кадры конфликта. На записи видно, как мужчины с бородой ударяют работника ГИБДД, при этом один из нарушителей толкает его сзади. Через несколько минут злоумышленники скрылись.

Ранее сибиряк расстрелял пассажира Nissan на дороге.

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