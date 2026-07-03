В России появится уникальный сервис для поиска пропавших питомцев

«Авито» с 6 июля запустит сервис «ХвостРадар» для поиска пропавших животных по фотографии, который был создан на базе крупной технологической платформы. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

Новый сервис, основанный на запатентованной технологии, будет работать на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Система будет сопоставлять фотографию пропавшего питомца с изображениями животных из объявлений, учитывая локацию и другие факторы. После этого владельцу будут предоставляться подборки объявлений, среди которых потенциально может быть его питомец.

Как рассказала директор по связям с общественностью и коммуникациям «Авито» Ульяна Смольская, в РФ имеются сообщества и организации, которые плотно занимаются поиском пропавших животных. Однако у них нет такой платформы, которая охватывала бы практически всех владельцев животных в стране.

«С другой стороны, мы тоже наблюдаем, как владельцы находят своих пропавших питомцев, в том числе и через «Авито» — иногда, и это самое потрясающее, даже спустя несколько лет после расставания», — продолжила Смольская.

Она отметила, что сервис позволит объединить всех, кто занимается поиском потерянных животных, чтобы «сделать этот непростой и эмоциональный процесс в 100% случаев счастливым».

До этого руководитель центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский заявил, что в Уголовный кодекс России необходимо внести поправки, которые должны предусматривать ответственность за несчастные случаи с животными.

Ранее россиянам рассказали, что делать при пропаже питомца.