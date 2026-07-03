В МАГАТЭ подтвердили информацию о новом блэкауте ЗАЭС из-за ВСУ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что проинформировано о том, что Запорожская АЭС в 21-й раз с начала украинского конфликта потеряла внешнее электроснабжение. Об этом международное ведомство сообщило в соцсети X.

«МАГАТЭ было проинформировано о том, что ЗАЭС сегодня потеряла потеряла внешнее электроснабжение в 21-й раз с начала конфликта», — говорится в сообщении ведомства.

До этого на ЗАЭС рассказали, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоковольтная линия электропередачи «Ферросплавная-1» была отключена автоматическими системами, и в результате Запорожская АЭС около двух часов работала от резервных дизель-генераторов. В администрации ЗАЭС подчеркнули, что дизель-генераторы сработали штатно и обеспечили надежное электроснабжение систем станции, а после восстановления внешнего питания их перевели в режим дежурства.

Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на ЗАЭС, уведомили о произошедшем.

Ранее Россия оспорила доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС.