Ученые предупредили москвичей о мощной магнитной буре

Мощная магнитная буря ожидается на Земле к началу выходных. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Согласно их наблюдениям, суббота, 4 июля, начнется на Земле с магнитной бури уровня G1,7 — планетарный индекс Kp достигнет отметки 5,7 по девятибалльной шкале, это соответствует «красному» уровню активности. Прогноз актуален для средних широт, в частности Москвы.

Утром 3 июля 2026 года ученые зафиксировали на Солнце две вспышки, одна из них относится к классу М и, хотя и является средней по своей силе, но способна вызывать радиопомехи на дневной стороне Земли и спровоцировать возникновение магнитной бури.

По прогнозам специалистов, метеообстановка начнет стабилизироваться после 18.00 по мск, однако к 6 июля ожидается новая магнитная буря.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о самой сильной с марта этого года магнитной буре.

Ранее у Солнца обнаружили «сердцебиение», которое может влиять на Землю.