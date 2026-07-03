В Вене вспыхнул крупный пожар, над столицей Вены поднялось огромное облако черного дыма. Об этом сообщает газета Heute.
По предварительной информации, горит склад, расположенный в районе Донауштадт. На месте работает пожарная служба, говорится в публикации.
Как отмечает издание, пострадавших нет.
28 июня на западе Германии на фоне жары власти эвакуировали всех жителей муниципалитета Трайзен из-за лесного пожара на бывшем полигоне. Оттуда вывезли около 650 человек. Возгорание произошло в природном заповеднике, где в прошлом утилизировали снаряды. Из-за пожара старые боеприпасы начали взрываться.
18 июня крупный пожар произошел на складе замороженных продуктов в районе Бойл-Хайтс в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел из-за воспламенения солнечных панелей на крыше склада Lineage общей площадью более 45 тысяч квадратных метров.
Ранее в Чехии произошел пожар возле склада боеприпасов.