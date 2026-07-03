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Общество

В Вене вспыхнул крупный пожар

Heute: крупный пожар вспыхнул, предварительно, на складе в Вене
Соцсети

В Вене вспыхнул крупный пожар, над столицей Вены поднялось огромное облако черного дыма. Об этом сообщает газета Heute.

По предварительной информации, горит склад, расположенный в районе Донауштадт. На месте работает пожарная служба, говорится в публикации.

Как отмечает издание, пострадавших нет.

28 июня на западе Германии на фоне жары власти эвакуировали всех жителей муниципалитета Трайзен из-за лесного пожара на бывшем полигоне. Оттуда вывезли около 650 человек. Возгорание произошло в природном заповеднике, где в прошлом утилизировали снаряды. Из-за пожара старые боеприпасы начали взрываться.

18 июня крупный пожар произошел на складе замороженных продуктов в районе Бойл-Хайтс в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел из-за воспламенения солнечных панелей на крыше склада Lineage общей площадью более 45 тысяч квадратных метров.

Ранее в Чехии произошел пожар возле склада боеприпасов.

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