Чернобыльская зона отчуждения стала убежищем для животных

PRSB: Чернобыльская зона отчуждения стала убежищем для крупных млекопитающих
Чернобыльская зона отчуждения стала одним из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе. Результаты исследования опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B (PRSB).

Исследователи установили 174 фотоловушки. По итогам наблюдений выяснилось, что именно в зоне отчуждения и Древлянском заповеднике наблюдается наибольшее разнообразие животных. Чаще всего в объективы попадали рыси, волки, лоси и лошади Пржевальского.

По словам ученых, ключевым фактором скопления животных оказалось не радиационное загрязнение, а почти полное отсутствие людей.

26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Взрыв на четвертом энергоблоке атомной электростанции привел к мощнейшему выбросу радиации. Население Чернобыля подверглось облучению, которое в 90 раз превысило уровень, полученный жителями Хиросимы после взрыва атомной бомбы в 1945 году. Авария до сих пор считается одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. В этот день вспоминают жертв трагедии и отдают дань уважения ликвидаторам — пожарным, военным и гражданским специалистам, которые ценой жизни и здоровья остановили распространение радиации.

Ранее Госдеп США пообещал выделить $100 млн для Чернобыля.

 
