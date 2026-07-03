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Общество

Воронежец, наехавший на катере на мальчика, был пьян

Жителю Воронежа предъявили обвинения после наезда на катере на ребенка
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Мужчине из Воронежа предъявили обвинения по делу о наезде на школьника на катере. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В действиях местного жителя правоохранители усмотрели признаки нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта. По версии следствия, россиянин катером будучи в состоянии опьянения.

«За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы», – напомнили в ведомстве.

Инцидент произошел 2 июля. 11-летний мальчик пришел отдохнуть на пляж вместе с дедушкой. Они плыли на сапбордах по воде, и в какой-то момент ребенок решил окунуться.

В этот момент рядом находился катер, капитан которого не заметил несовершеннолетнего. В результате мальчик попал в лопасти судна и получил серьезные травмы. Очевидцы вытащили его на берег, но спасти не смогли.

Ранее сообщалось, что петербурженка попала под катер во время катания на гидроцикле.

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