Воронежец, наехавший на катере на мальчика, был пьян

Мужчине из Воронежа предъявили обвинения по делу о наезде на школьника на катере. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В действиях местного жителя правоохранители усмотрели признаки нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта. По версии следствия, россиянин катером будучи в состоянии опьянения.
«За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы», – напомнили в ведомстве.
Инцидент произошел 2 июля. 11-летний мальчик пришел отдохнуть на пляж вместе с дедушкой. Они плыли на сапбордах по воде, и в какой-то момент ребенок решил окунуться.
В этот момент рядом находился катер, капитан которого не заметил несовершеннолетнего. В результате мальчик попал в лопасти судна и получил серьезные травмы. Очевидцы вытащили его на берег, но спасти не смогли.
Ранее сообщалось, что петербурженка попала под катер во время катания на гидроцикле.