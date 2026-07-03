Воронежец, наехавший на катере на мальчика, был пьян

Жителю Воронежа предъявили обвинения после наезда на катере на ребенка

Мужчине из Воронежа предъявили обвинения по делу о наезде на школьника на катере. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В действиях местного жителя правоохранители усмотрели признаки нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта. По версии следствия, россиянин катером будучи в состоянии опьянения.

«За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы», – напомнили в ведомстве.

Инцидент произошел 2 июля. 11-летний мальчик пришел отдохнуть на пляж вместе с дедушкой. Они плыли на сапбордах по воде, и в какой-то момент ребенок решил окунуться.

В этот момент рядом находился катер, капитан которого не заметил несовершеннолетнего. В результате мальчик попал в лопасти судна и получил серьезные травмы. Очевидцы вытащили его на берег, но спасти не смогли.

Ранее сообщалось, что петербурженка попала под катер во время катания на гидроцикле.