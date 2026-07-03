В Воронежской области поймали мужчину, на катере наехавшего на ребенка

СК заявил о задержании судоводителя, наехавшего на ребенка в Воронежской области

В Воронежской области задержали мужчину, который при управлении катером наехал на ребенка. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, под стражей оказался 45-летний местный житель. Его задержали по подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта. В публикации утверждается, что в день происшествия фигурант употреблял спиртные напитки.

«Подозреваемый управлял источником повышенной опасности — катером в акватории Воронежского водохранилища <...>. В ходе движения судоводитель совершил наезд на купавшегося ребенка. После этого он скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему», — подчеркнули в СК.

Там уточнили, что несовершеннолетнего из воды достали очевидцы.

Как рассказали в ведомстве, в настоящее время следователи выполняют комплекс необходимых мер, направленных на установление всех причин и обстоятельств случившегося. Также решается вопрос об избрании судоводителю меры пресечения.

Трагедия на Воронежском водохранилище произошла 2 июля. Катер наехал на 11-летнего мальчика, который пришел на пляж вместе с дедушкой. Ребенок получил серьезные травмы, спасти его не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина попала под катер во время катания на гидроцикле.