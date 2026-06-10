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Общество

Россияне массово жалуются на «призрачные» и «мертвые» вакансии

«Призрачные» вакансии стали главным источником негатива в обсуждениях о работе
Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

За январь — май 2026 года на тему «призрачных» и «мертвых» вакансий пришлось 52,3% негативных сообщений россиян о поиске работы. Еще 45,3% негатива связано с отказами без объяснения причин. Такие данные получили аналитики Коммуникационной группы «Р.И.М. – ИНТЕРИУМ», «Газета.Ru» с ними ознакомилась.

Наибольший уровень негатива связан с фейковыми и «мертвыми» вакансиями. Кандидат откликается, проходит интервью, выполняет тестовое задание — и после этого коммуникация обрывается. Объявление остается активным или публикуется заново.

«Для соискателя такая ситуация выглядит болезненнее обычного отказа. Возникает вопрос, зачем вообще велся поиск и была ли вакансия открыта для реального найма», — отмечают аналитики.

Второй по токсичности сюжет — отказ без объяснения причин (45,3% негатива). Сам отказ кандидаты воспринимают спокойно, но когда после интервью или тестового задания человек не получает никакой информации, ситуация воспринимается иначе. Чем дальше человек прошел по воронке, тем болезненнее отсутствие ответа. После финального этапа это считывается уже не как перегрузка HR-команды, а как неуважение.

Темы зарплаты по-прежнему входят в число самых обсуждаемых. Соискатели жалуются на вакансии, где ожидаются навыки нескольких специалистов, готовность к переработкам и тестовые задания, а зарплатная вилка не указана или несоразмерна. В обсуждениях это формулируют так: «ищут senior за деньги junior». Отсутствие конкретики о компании, зарплате и этапах отбора вызывает у кандидатов подозрение быстрее, чем привлекает внимание.

«Р.И.М. – ИНТЕРИУМ»

По объему публикаций лидируют Telegram и VK — 13 400 и 13 077 сообщений. Тема найма перестала быть профессиональной дискуссией внутри HR-индустрии. Повестку формируют обычные пользователи: около 70% авторов имеют менее 100 подписчиков. Среди авторов 57,4% женщин, 42,6% мужчин, крупнейшая возрастная группа — 25–39 лет (38,1%).

По количеству сообщений лидируют Центральный федеральный округ (5215), Северо-Западный (2379) и Приволжский (1762). Среди регионов — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Новосибирская, Челябинская и другие области.

Главный конфликт современного найма связан с качеством коммуникации, считают авторы исследования. Каждый отклик без ответа, каждое интервью без финального письма формируют репутацию работодателя. Размер зарплаты остается важным фактором, но все больше внимания кандидаты уделяют прозрачности процесса и своевременной обратной связи.

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