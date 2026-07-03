Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

У берегов Севастополя произошло землетрясение

У берегов Севастополя зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0
Spiridonov Oleg/Shutterstock

В Черном море у берегов Севастополя землетрясение, магнитуда которого составила 3,0. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

По ее словам, землетрясение с энергетическим классом 9.2 произошло в 15 км от мыса Фиолент (Севастопольский район). Бондарь уточнила, что подземный толчок был зафиксирован в 16:51 мск.

22 июня у берегов Севастополя были зарегистрированы десять землетрясений. Самый мощный толчок магнитудой 4,4 произошел в Черном море примерно в 30 км от побережья.

Как рассказали жители Севастополя, они ощутили последствия сейсмической активности в разных районах города. По их словам, в квартирах вибрировала мебель, дрожала и подпрыгивала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что два землетрясения ощущались в городе, однако никаких повреждений объектов зафиксировано не было.

Ранее серия загадочных землетрясений произошла вблизи «Зоны 52» в США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!