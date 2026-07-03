У берегов Севастополя произошло землетрясение

В Черном море у берегов Севастополя землетрясение, магнитуда которого составила 3,0. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

По ее словам, землетрясение с энергетическим классом 9.2 произошло в 15 км от мыса Фиолент (Севастопольский район). Бондарь уточнила, что подземный толчок был зафиксирован в 16:51 мск.

22 июня у берегов Севастополя были зарегистрированы десять землетрясений. Самый мощный толчок магнитудой 4,4 произошел в Черном море примерно в 30 км от побережья.

Как рассказали жители Севастополя, они ощутили последствия сейсмической активности в разных районах города. По их словам, в квартирах вибрировала мебель, дрожала и подпрыгивала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что два землетрясения ощущались в городе, однако никаких повреждений объектов зафиксировано не было.

Ранее серия загадочных землетрясений произошла вблизи «Зоны 52» в США.