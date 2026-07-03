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Общество

Трехлетний мальчик выпал из окна, когда его мать отправилась в магазин в Рязанской области

В Рязанской области трехлетний мальчик выпал из окна, оставшись без присмотра
MIA Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Рязанской области трехлетний ребенок выпал из окна, когда его мать вышла в магазин. Об этом сообщает региональный минздрав.

Все случилось, когда малолетний находился в квартире совершенно один — родительница отлучилась за покупками. Падение ребенка из окна на втором этаже никто не заметил — скорую помощь вызвали случайные прохожие.

Пострадавший мальчик горько рыдал, лежа на грунте. Медик скорой помощи понял, что у ребенка серьезная травма — его нога была неестественно вывернута. При осмотре стало ясно, что малолетний получил перелом бедра.

Ребенку вкололи обезболивающее и зафиксировали ногу. Уже спустя около десяти минут мальчик успокоился и его повезли в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик выпал из окна в Калининграде и выжил благодаря поймавшим его прохожим.

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