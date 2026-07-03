Адвокат предупредил о мошенниках, предлагающих обналичить маткапитал

Схемы с материнским капиталом остаются одной из самых распространенных категорий мошенничества в социальной сфере. Адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров в комментарии «Газете.Ru» рассказал о том, что многие семьи ошибочно воспринимают материнский капитал как «живые деньги», которыми можно свободно распоряжаться. Именно на этом чаще всего и строятся незаконные схемы.

Пожалуй, самая распространенная модель — фиктивные сделки с жильем. Адвокат Пивоваров делится: «На бумаге все гладко: семья якобы покупает домик на периферии, средства из сертификата туда и уходят. А фактически — комнаты или дома часто только числятся на кадастре: в реальности никто там жить не собирается. Нередко — сделки между родственниками, а то и совсем друзьями–«партнерами». После перечисления средств часть денег возвращается владельцам сертификата наличными.

Отдельное направление, по словам адвоката, это схемы с завышением стоимости жилья. В документах указывается одна цена объекта, тогда как реальная рыночная стоимость значительно ниже. Разница впоследствии распределяется между участниками схемы.

На сегодня проблема для всех этих схем в том, что цифровой след стирается с большим трудом. Следователи смотрят не только договор, но всю цепочку вокруг: кто кому писал в мессенджерах, как двигались деньги между счетами, какие IP-адреса мелькали при взаимодействии сторон. Часто раскрывать махинации помогают именно такие детали, которые раньше считались мелочами.

«К слову о мессенджерах: развивается целая подпольная отрасль по предложениям «вывести маткапитал законно» через анонимные чаты и закрытые группы»: поясняет эксперт. Подобные объявления приманивают доверчивых родителей и потом становятся головной болью уже не только для организаторов схемы, но и для самих клиентов. На практике нередко возбуждаются дела по статьям о мошенничестве, подделке документов, а в отдельных случаях — о легализации денежных средств.

«Могу отметить, что в последние годы государство усиливает именно превентивный контроль. Банки, Росфинмониторинг и Социальный фонд всё активнее обмениваются данными, а подозрительные сделки с недвижимостью автоматически попадают в зону дополнительной проверки»: делится адвокат Пивоваров.

В результате попытка «обналичить» материнский капитал, которая еще несколько лет назад воспринималась многими как формальность, сегодня может привести к серьезным правовым последствиям — от признания сделки недействительной до уголовного преследования и требования вернуть средства государству.

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