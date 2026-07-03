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Общество

Правоохранители раскрыли международную сеть насильников, накачивавших женщин наркотиками

В Британии раскрыта сеть насильников, которые накачивали женщин наркотиками
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

В Британии выявили сеть из более чем 270 насильников, которые совершали сексуальные преступления в отношении женщин. Об этом сообщает The Guardian.

Расследованием представители Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) занимались с октября прошлого года. Изначально это привело к 14 отдельным делам внутри страны, но выяснилось, что по всему миру действует сеть преступников.

Как полагают правоохранители, всего в сети состояло более 270 человек. Все они общались на форуме, где обсуждали способы насилия. Так, пользователи предлагали лучшие наркотики или препараты, которыми можно накачать женщину для дальнейшего изнасилования.

Также некоторые просили снимать происходящее на камеру и публиковать, занимались организацией издевательств над женщинами и помогали виновным избежать наказания.
Как правило, от действий пользователей страдали люди, с которыми они находились в доверительных отношениях.

Ранее сообщалось, что отсидевшего срок мигранта-педофила не могут депортировать из-за одной детали

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