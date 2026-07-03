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Названо число украинцев, нелегально перешедших границу с Румынией в 2026 году

Около 2,5 тыс. украинцев нелегально перешли границу с Румынией с начала года
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Примерно 2,5 тыс. граждан Украины незаконно пересекли границу в горных районах Румынии за первую половину 2026 года. Об этом сообщила представитель пограничной полиции Сигету-Мармацией Юлия Стан, пишет агентство Agerpres.

С 1 января по 30 июня пограничники задержали около 2,5 тыс. человек: примерно 1,2 тыс. — в уезде Марамуреш, около 1 тыс. — в уезде Сучава и свыше 300 — на участке границы уезда Сату-Маре с Украиной. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года были задержаны более 3,7 тыс. человек, то есть показатель снизился примерно на 33%.

По словам Стан, большинство задержанных объясняют свое перемещение бегством из зоны вооруженного конфликта.

Она отметила высокую опасность таких переходов: одни пытаются переправиться через реку Тиса, другие идут через горы Марамуреш. Сложный рельеф, резкие изменения погоды и отсутствие подходящего снаряжения могут быстро превратить переход в критическую ситуацию.

В первом полугодии местные пограничники совместно с горноспасателями уезда Марамуреш выезжали на поисково-спасательные операции 22 раза. В результате были найдены и спасены 38 украинских граждан, заблудившихся в приграничных горах.

Ранее на Украине пограничник вывез 147 мужчин из страны под видом моряков.

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