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Общество

Турция не пропустила лайнер с ЛГБТ-туром

CNN: Турция отказалась пропускать ЛГБТ-лайнер, сославшись на моральные нормы
Murad Sezer/Reuters

Турция отказалась принимать американский круизный лайнер с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-туром, сославшись на моральные нормы страны. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как выяснили журналисты, яхту Scarlet Lady взяла в аренду компания Atlantis Events для «тематического круиза» «Афины — Венеция». Участие планировали около двух тысяч человек. Известно, что половина из них — граждане Соединенных Штатов. Остальные — из Великобритании, Канады, Австралии и других стран.

Организаторы описывали тур как «эпическое приключение» по Средиземноморью для «замечательных друзей».

По данным канала, лайнер должен был пришвартоваться в турецком портовом городе Кушадасы 7 июля, а следующей отправной точкой был Стамбул.

Однако турецкие власти не дали разрешение на пересечение территориальных вод страны, поскольку судно было зафрахтовано группами, «известными своим поведением, несовместимым с устоями нашего общества и нашими моральными ценностями».

Глава компании Atlantis Events Рич Кэмпбелл назвал решение беспрецедентным. По его словам, за 36 лет существования фирмы, это был первый случай, когда судну отказали в из-за состава пассажиров.

В Atlantis Events сообщили, что теперь лайнер будет заходить в египетский Каир и на греческий остров Крит вместо Турции.

Ранее экс-главе отдела продаж издательства «Эксмо» дали четыре года условно за продажу ЛГБТ-книг.

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