Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Дарвиновский музей в Москве отпразднует День семьи, любви и верности

В Москве Дарвиновский музей отметит День семьи, любви и верности
Департамент культуры города Москвы

Государственный Дарвиновский музей в Москве отпразднует День семьи, любви и верности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в учреждении.

Мероприятия пройдут 8 июля с 10:30 до 16:00. Для гостей подготовили познавательные игры о семейных традициях в мире людей и животных. Посетителей ждет занятие «Семейные традиции», где можно погрузиться в историю своего рода, а также «Родословное древо» и «Семейный герб». В конкурсе «Семейные рецепты» можно будет поделиться уникальным блюдом, которое передается из поколения в поколение в вашей семье, и получить приз.

Квест «Семейная жизнь животных» позволит узнать, как разные виды заботятся о потомстве, а в Игротеке каждый найдет занятие по интересам. Для самых активных детей подготовлены раскраски «Забота о потомстве» и игра «Кто чей малыш?». Кроме того, на крыше выставочного здания пройдут семейные игры «Пиктофауна» — лото, мемори и другие настольные развлечения.

Запланированы также мероприятия для любителей экскурсий. В 12:00 начнется экскурсия «Забота о потомстве», а в 14:00 по экологической тропе проведут экскурсию «Посадка дерева — семейная традиция».

Ранее Путину передали уникальные подарки, связанные с историей его семьи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!