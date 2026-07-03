Государственный Дарвиновский музей в Москве отпразднует День семьи, любви и верности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в учреждении.

Мероприятия пройдут 8 июля с 10:30 до 16:00. Для гостей подготовили познавательные игры о семейных традициях в мире людей и животных. Посетителей ждет занятие «Семейные традиции», где можно погрузиться в историю своего рода, а также «Родословное древо» и «Семейный герб». В конкурсе «Семейные рецепты» можно будет поделиться уникальным блюдом, которое передается из поколения в поколение в вашей семье, и получить приз.

Квест «Семейная жизнь животных» позволит узнать, как разные виды заботятся о потомстве, а в Игротеке каждый найдет занятие по интересам. Для самых активных детей подготовлены раскраски «Забота о потомстве» и игра «Кто чей малыш?». Кроме того, на крыше выставочного здания пройдут семейные игры «Пиктофауна» — лото, мемори и другие настольные развлечения.

Запланированы также мероприятия для любителей экскурсий. В 12:00 начнется экскурсия «Забота о потомстве», а в 14:00 по экологической тропе проведут экскурсию «Посадка дерева — семейная традиция».

Ранее Путину передали уникальные подарки, связанные с историей его семьи.