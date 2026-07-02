Школьника без признаков жизни обнаружили в московском пруду

В Москве школьника без признаков жизни обнаружили в пруду

В Москве 14-летнего мальчика обнаружили без признаков жизни в пруду. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в районе Сокольники. Школьника без признаков жизни нашли в пруду — признаков насилия не обнаружили. Предварительно, 1 июля мальчик решил искупаться, зашел в водоем и ушел под воду. Выбраться он не сумел.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Преображенская межрайонная прокуратура взяла мероприятия на контроль.

До этого в Красноярском крае подросток ушел под воду при попытке переплыть водоем. Друзья попытались помочь ему, однако спасти товарища не смогли. Прибывшие на место спасатели извлекли его из воды.

Ранее мальчика без признаков жизни обнаружили в надувном бассейне в Дагестане.