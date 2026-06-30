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Мужчина избил спящего пассажира в вагоне метро в Петербурге

78.ru: в Петербурге пассажир устроил драку в метро
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге мужчина без причины избил спящего пассажира в вагоне метро. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на «красной» ветке подземки. Мужчина подошел к спящему на сиденье пассажиру, начал сильно давить ему на голову коленом, а затем скинул оппонента на пол вагона. От удара спящий проснулся, поднялся и сел рядом, между мужчинами началась перепалка, которая переросла в драку.

Один из очевидцев нажал тревожную кнопку, другие пассажиры пытались успокоить участников потасовки. Полицейские вошли в вагон на станции «Площадь Мужества», но к их прибытию конфликт уже был исчерпан. Молодой человек, который спал, покинул поезд на одной из следующих станций, второй участник продолжил поездку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Москве женщина столкнула девочку на рельсы в метро. Суд признал ее невменяемой и отправил на принудительное лечение.

Ранее в московском метро мужчина угрожал пассажирам пистолетом.

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