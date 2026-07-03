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Общество

В США на пляже появились загадочные яблоки

На пляже в США появились загадочные яблоки
Соцсети

В США на пляже появились загадочные яблоки, пишет UPI.

На пляже в городе Королла, Северная Каролина, после шторма обнаружили десятки яблок, которые, по всей видимости, выпали с грузового судна и были выброшены на берег волнами.

Сотрудники организации Corolla Wild Horse Fund сначала получили сообщение о необычной находке, а затем выяснили, что фрукты не были кем-то выброшены специально — их продолжало приносить из океана. Позже вместе с яблоками на берег вынесло и апельсины.

Волонтеры собрали несколько мешков фруктов, чтобы они не достались местным диким лошадям. В организации объяснили, что, несмотря на распространенное мнение, яблоки могут быть опасны для животных. Пища, не входящая в их естественный рацион, способна вызвать удушье или кишечные колики.

Защитники животных вновь напомнили туристам, что диких лошадей нельзя кормить, даже если еда кажется безопасной.

Ранее в Британии на берегу нашли тушу неизвестного животного.

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