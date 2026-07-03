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Общество

Мужчина воровал цветы и деревья в Ставрополе, чтобы посадить во дворе, и попал на видео

В Ставрополе мужчина воровал цветы и деревья, чтобы посадить в своем дворе

В центре Ставрополя мужчина воровал цветы и деревья, чтобы посадить у себя во дворе, и попал на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все случилось в центре города — там начали пропадать высаженные хвойные деревья и растения. Сотрудники правоохранительных органов стали просматривать видео с камер видеонаблюдения и установили, что муниципальное имущество выкапывает 42-летний местный житель. Мужчина несколько недель гулял с родственницей по центру города и воровал растения.

Подозреваемого доставили в отдел, где он во всем сознался — оказалось, что он использовал эти растения для озеленения двора своего дома. Городское имущество изъяли. В отношении мужчины возбудили три уголовных дела по статье о краже, теперь его проверяют на причастность к другим подобным случаям.

Ранее осудили камчатского романтика, который дарил незнакомкам ворованные цветы.

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