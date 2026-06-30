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Камчатский романтик, даривший незнакомкам ворованные цветы, получил наказание

На Камчатке мужчину приговорили к обязательным работам за кражу 33 роз
Geovanna Cassia/Shutterstock/FOTODOM

Суд на Камчатке вынес приговор 31-летнему мужчине, который воровал розы и дарил их незнакомкам. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в начале марта пьяный мужчина зашел в цветочный магазин и попросил продавца собрать букет. Тем временем он украл 13 роз и подарил их незнакомой девушке у реки Половинка, чтобы познакомиться. В полицию о краже цветов никто не заявил, поэтому романтик решил повторить содеянное. Однако отвлечь флориста во второй раз не удалось. Тогда мужчина схватил букет из 20 роз и выбежал, игнорируя крики и погоню. Цветы снова достались случайной прохожей, сообщили в прокуратуре.

Общая сумма ущерба составила 15,5 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным в краже и грабеже и приговорил его к 380 часам обязательных работ. Стоимость украденных букетов подсудимый пообещал возместить добровольно.

До этого в Петербурге пара решила подзаработать и украла цветы от монумента «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище для дальнейшей продажи. Пропажу цветов заметил охранник кладбища и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники МВД поймали 39-летнего мужчину и его 27-летнюю знакомую, когда они грузили 12 букетов в машину.

Ранее россиянин украл 101 розу для свидания с девушкой, но она не пришла.

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