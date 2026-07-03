Жителей Сочи предупредили о сильных ливнях и смерчах

В Сочи прогнозируются дожди – ожидается, что может выпасть до 30 мм осадков. На море могут возникнуть водяные смерчи, предупредил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, 4 и 5 июля дожди пройдут Туапсе, Новороссийске и Сочи. Самые сильные ливни пройдут в воскресенье в Сочи – в городе может выпасть до 30 мм осадков.

«Не исключено, что на море могут возникнуть и водяные смерчи. Но это будет на удалении от побережья», – отметил синоптик.

По его словам, воздух при этом в городе прогреется до +25…+27 градусов.

До этого спасатель, командир поисково-спасательного отряда «Партизан» Алексей Манаев рассказал, что при приближении смерча важно как можно скорее спрятаться в укрытие – в подвал, погреб или убежище. Тем, кого стихия застала в квартире, спасатель посоветовал отойти от окон, на улице или в автомобиле – лечь в канаву или другое углубление, плотно прижавшись к земле и закрыв голову руками. Специалист также призвал не пытаться уехать от смерча на автомобиле, потому что это может привести к трагическим последствиям.

Синоптики ранее рассказали, когда ждать улучшения погоды в Москве.