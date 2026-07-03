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Синоптики рассказали, когда ждать улучшения погоды в Москве

Синоптик Макарова: погода в Москве начнет улучшаться с 7 июля
Maxim Shemetov/Reuters

После дождливых выходных погода в Москве начнется улучшаться со вторника. Об этом «Интерфакс» сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, после прохладных и дождливых выходных в столице погода начнет улучшаться — дождь будет идти местами, уменьшится облачность, а температура вырастет. Облачность уменьшится и будет солнце, а температура повысится,

«В начале следующей недели прогноз более оптимистичный, потому что у нас тут и ветер юго-западный, и облачная с прояснениями погода в понедельник, а во вторник и в среду — переменная облачность, солнышка будет побольше. Но, при этом прогнозируются кратковременные дожди», — сказала Макарова.

Она уточнила, что погода вернется к своей среднесуточной норме, в понедельник и вторник будет на один градус ниже нормы, а в среду, 8 июля, потеплеет и станет на один градус выше нормы.

Так, в понедельник температура ночью в Москве будет колебаться от +14°C до + 16°C, а днем прогреется до +22°C. Во вторник столбик термометра ночью покажет +14°C, а днем до +26°C. В среду ожидается небольшой дождь, переменная облачность, ночью будет до +15°C, а днем до +27°C.

Ранее москвичей предупредили о резком ухудшении погоды к выходным.

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